Лондон, , 16:53 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном саммите по созданию вакцины от коронавируса, 26 мая передает Sky News.

Мероприятие под названием Global Vaccine Summit 2020 назначено на 4 июня. В нем ожидается участие мировых лидеров, эпидемиологов и медиков десятков государств.

«Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина» , — сообщили журналистам на Даунинг-стрит.

Разработкой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 в настоящий момент занимаются более сотни исследовательских групп по всему миру, в том числе несколько исследовательских и военных институтов в России.

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