Владимир, , 16:31 — REGNUM Исполняющей обязанности директора департамента здравоохранения Владимирской области 26 мая назначена Юлия Арсенина. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.

До замещения новой должности Арсенина была заместителем директора этого же департамента.

В должности замдиректора Арсенина стала известна не только в регионе, но и за его пределами — из-за скандально высказывания о том, что молодые девушки должны «менять приоритеты» и рожать как можно раньше и только потом думать об образовании и материальных благах. Такое мнение в июне 2019 года она высказала во время круглого стола о практических вопросах поддержки материнства, детства и повышения рождаемости. Заступаться за чиновницу пришлось губернатору, который заявил, что цитата из выступления Арсениной была вырвана из контекста и что она высказала своё мнение как медик.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, прошлый директор Алексей Мозалев ушёл в отставку «по соглашению сторон», решив сменить работу. Он был назначен в декабре 2018 года и покинул пост 25 мая 2020-го.

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