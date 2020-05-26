Рига, , 16:28 — REGNUM Национальные вооружённые силы (НВС) Латвии приглашают резервистов подавать заявки для участия в военных учениях с июля по сентябрь месяц 2020 года. Об этом пишет 26 мая официальный портал минобороны Sargs.lv.

В сообщении говорится, что чтобы принять участие в учениях резервист должен подать электронную заявку. С 1 февраля 2020 года каждый резервист обязан был зарегистрировать свой официальный электронный адрес через портал госуслуг www.latvija.lv (http://www.latvija.lv/), используя электронную подпись.

Отмечается, что офицеров запаса могут призвать на службу до 9 месяцев, а в течение года до 60 дней. Инструкторов и солдат до шести месяцев, или до 30 дней в течение года.

Напомним, резервисты в Латвии обязаны принимать участие в военных учениях не реже одного раза в четыре года. Закон в стране предусматривает выплату денежной компенсации резервисту в зависимости от занимаемой должности в размере 5% месячного базового оклада за один день.