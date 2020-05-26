Минск, , 16:23 — REGNUM Председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич снялся с президентской гонки и призвал голосовать за Александра Лукашенко. Об этом партиец заявил сегодня, 26 мая на пресс-конференции в Минске.

Центризбирком Белоруссии зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей за выдвижение Олега Гайдукевича кандидатом в президенты. Всего таких групп зарегистрировано 15 (из 55 подавших заявления на регистрацию).

Сегодня лидер ЛДПБ заявил, что за него уже собрано 30 тысяч подписей, однако он прекращает участие в президентской кампании 2020 года в качестве претендента на высший государственный пост и теперь «будет играть другую роль».

Мотив своего решения он изложил так: «Я считаю, что нельзя допустить слома страны. Я призываю всех пойти на выборы и проголосовать за действующего президента. Это не 2010 год, когда ЛДП снялась с выборов, назвав их цирком. Я не могу быть проституткой, я буду отстаивать свои убеждения. Я считаю, что мы должны отстоять свою страну и после выборов начать реформы. Все кандидаты, которые остались, кроме действующего президента, они все выступают за слом страны. Нам не нужен Порошенко, нам не нужен бывший чиновник, нам не нужны те, кто бегает по улицам и предлагает отнять и поделить. Мы не поддерживаем революцию, революция — всегда кровь. Действующий президент — единственный гарант единства страны».

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«Я не буду играть роль, которую кто-то мне где-то решил определить, я буду действовать, исходя из интересов страны и интересов партии. Поэтому время покажет, это не мне решать [становиться доверенным лицом Лукашенко или нет]. Что я уже принял решение сделать: передать программу в штаб действующего президента», — уточнил лидер ЛДПБ.

Как сообщает портал tut. by, во время президентской кампании 2010 года отец Олега Гайдукевича — на то время лидер ЛДПБ Сергей Гайдукевич снял свою кандидатуру, заявив, что «выборы в Белоруссии — это спектакль, итоги которого уже давно всем известны». Сергей Гайдукевич участвовал в президентских кампаниях в 2001, 2006, 2010 и 2015 годов, а его сын дебютировал в таком процессе во время нынешней кампании.

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