* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 16:23 — REGNUM Управление по борьбе с терроризмом Ирака объявило о ликвидации главаря подразделения террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории страны, передаёт 26 мая иракское информагентство INA.

Согласно заявлению силовиков, в ходе операции антитеррористической службы был ликвидирован «наместник» Ирака в группировке Муатаз аль-Джабури, который также являлся помощником главаря группировки.

Напомним, раннее сегодня в штабе международной коалиции во главе с США заявили об уничтожении в Сирии двух полевых командиров «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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