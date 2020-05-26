Нарьян-Мар, 26 мая 2020, 16:08 — REGNUM Объединение Архангельской области и НАО приведет к опустошению округа. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM выразил депутат Ненецкого окружного собрания Михаил Райн (КПРФ).
Он отметил, что большинство жителей округа не поддерживают инициативу объединения.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне было принято решение о переносе на неопределенный срок слушаний по вопросу объединения регионов. Члены рабочих групп по объединению объяснили это необходимостью собрать как можно больше предложений от жителей.
Напомним, меморандум о подготовке регионов к объединении был подписан главами регионов 13 мая. Решение будет принято по итогам референдума.