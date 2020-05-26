Нарьян-Мар, , 16:08 — REGNUM Объединение Архангельской области и НАО приведет к опустошению округа. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM выразил депутат Ненецкого окружного собрания Михаил Райн (КПРФ).

«По сути, объединение — это ликвидация Ненецкого округа. Округ утратит самостоятельность, центр управления будет в Архангельске, а значит, простым людям достучаться до власти будет не возможно. Территория округа станет опустошаться, начнутся массовые сокращения, действующие социальные гарантии регионального уровня поэтапно будут отменяться. Люди начнут покидать регион», — заявил депутат.

Он отметил, что большинство жителей округа не поддерживают инициативу объединения.

«Н астроение у людей крайне негативные, граждане самостоятельно и ежедневно выходят на одиночные пикеты и флешмобы», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне было принято решение о переносе на неопределенный срок слушаний по вопросу объединения регионов. Члены рабочих групп по объединению объяснили это необходимостью собрать как можно больше предложений от жителей.

Напомним, меморандум о подготовке регионов к объединении был подписан главами регионов 13 мая. Решение будет принято по итогам референдума.