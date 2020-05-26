Москва, , 16:06 — REGNUM Минкомсвязи не поддерживает законопроект о статусе Telegram, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

Инициатива была подготовлена депутатами Госдумы от «Справедливой России» Федотом Тумусовым и Дмитрием Иониным.

В министерстве отметили, что используемые в законопроекте термины, в частности, «сервис», не имеют раскрытия в тексте и не подлежат использованию. Сомнение министерства вызвала и формулировка «текущая ситуация», имеющая расширительное толкование.

Прошло два года с блокировки мессенджера и, по мнению авторов, пора признать, — это важное средство доставки информации, а блокировка не работает. Лучшим выходом из этой ситуации для государства будет ее снять не только неофициально, но и формально, полагает Тумусов.

Предлагается де-юре признать статус мессенжера, отмечали авторы.

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