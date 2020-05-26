Париж, , 16:03 — REGNUM В Национальной ассамблее Франции появилась десятая политическая группа под названием «Agir Ensemble», сообщает Le Figaro.

Во вторник, 26 мая 2020 года, в Национальной ассамблее была создана десятая политическая группа, состоящая из 17 депутатов партий «Действовать» и «Вперёд, Республика!».

«Мы хотим поддержать действия президента и стать опорой большинства», — объясняет Оливье Бехт, глава новой политической группы.

«Создание Agir Ensemble призвано воплотить и дать голос либеральной, гуманистической, социальной и европейской политической чувствительности, которая должна быть способной полностью выразить себя в рамках нынешнего большинства», — говорится в заявлении новой политической группы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Национальной ассамблее Франции была сформирована девятая политическая группа, получившая название «Экология, демократия, солидарность». Тогда партия президента Франции"Вперед, Республика!» потеряла абсолютное большинство.

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