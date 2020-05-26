Киев, , 16:04 — REGNUM Печерский суд Киева вынес решение о заочном аресте бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева, сообщила 26 мая пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

«Печерский районный суд Киева… избрал бывшему министру обороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда… насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершённых в период с 18 февраля 2014 по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева», — сказано в сообщении.

Данное решение позволяет Украине начать в отношении экс-чиновника процедуру экстрадиции.

Отметим, Лебедев возглавлял министерство обороны Украины во время государственного переворота в 2014 году. После победы путчистов он исчез и ныне скрывается от украинских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соратница беглого президента Украины Виктора Януковича Анна Герман заявила, что он покрыл себя позором, чтобы не допустить «ещё большей крови», чем та, которая вот уже шесть лет льётся в Донбассе.

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