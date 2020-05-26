Амстердам, , 16:13 — REGNUM Нидерландский премьер-министр Марк Рютте не мог навестить свою мать в последние недели ее жизни из-за карантина, однако он был с ней рядом в ее последнюю ночь, сообщил пресс-секретарь премьера каналу CNN 26 мая.

Мать Рютте скончалась 13 мая в возрасте 96 лет, смерть не связана с COVID-19. В своем заявлении от 25 мая Рютте заявил, что он и его родные попрощались с ней в семейном кругу. Рютте выполнил все меры по ограничению распространения коронавируса и не навещал свою мать более 8 недель, подчеркнул пресс-секретарь премьер-министра.

«Однако ограничительные меры оставляют место для прощания с умирающим членом семьи на самом последнем этапе. Премьер-министр провел с матерью всю ее последнюю ночь», — уточнил представитель.

Эти заявления сделаны на фоне скандала в Великобритании, где помощник Бориса Джонсона, нарушивший карантин по семейным обстоятельствам, заявил, что считает себя вправе совершить такое нарушение, и был поддержан Джонсоном. Многие в Великобритании не поняли двойных стандартов, когда жесткие правила карантина не распространяются на элиту.