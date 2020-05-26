Париж, , 15:38 — REGNUM Официальный аккаунт посольства Китая во Франции в Twitter взломали неизвестные злоумышленники. Об этом 25 мая сообщается на странице посольства.

Хакеры опубликовали на официальной странице посольства провокационное изображение. «Посольство осуждает подобные изображения и придерживается принципа правдивости, объективности и рациональности», — говорится в сообщении.

Отметим, 24 мая на странице посольства Китая во Франции в Twitter появилось изображение, на котором смерть с косой одета в плащ цветов флага США. Она поочередно заходит в комнаты, над которыми написано: Ирак, Ливия, Сирия, Украина, Венесуэла и Гонконг.

Сообщение подписано словами «Кто следующий?». Изображение было опубликовано несколько минут, после чего его удалили.