Москва, , 15:35 — REGNUM Комитет Госдумы по охране здоровья предлагает разработать закон о дополнительной защите медицинских работников, а также разработать федеральный стандарт безопасности медицинских работников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая, об этом сообщил замглавы комитета Госдумы Леонид Огуль («Единая Россия»).

«Медики каждый на своем посту, в зависимости от опасности выполняемой задачи, должны четко знать, как им надлежит действовать и какие средства индивидуальной защиты применять. А руководство медучреждений должно обеспечить персонала этими средствами в обязательном порядке. И это надо закрепить законодательно», — заявил Огуль.

Особая роль в таких ситуациях отводится эпидемиологам и эпидемиологам-инфекционистам, которые должны дать четкие инструкции, как действовать в той или иной ситуации с учетом уровня опасности и местной специфики, отметил парламентарий.

Также депутат настаивает на введении практики регулярных тренингов для врачей — по примеру учений пожарных или МЧС, как действовать в чрезвычайной ситуации, например, при поступлении первого пациента.

«Они должны четко знать, как действовать, где взять маски, защитные экраны и костюмы. Что на своем посту делать главный врач, что — завотделения и так далее У них должны быть четкие инструкции, действия должны быть отработаны, а запасы средств защиты сформированы. Врачи должны знать эти инструкции», — говорит Огуль.

Также, по его мнению, необходимо продумать дополнительные социальные гарантии медицинским работникам, такие как санаторно-курортная реабилитация, страхование жизни и здоровья, организация отделений медицинских организаций.

Читайте развитие сюжета: В Росздравнадзоре назвали регионы, скрывающие данные о защите медиков