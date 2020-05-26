Вашингтон, , 15:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего вице-президент США Джо Байдена за его борьбу со свиным гриппом. Об этом 26 мая он сообщил на своей странице в Twitter.

«Борьба Джо Байдена со свиным гриппом H1N1 была полной и абсолютной катастрофой. Даже опросы общественного мнения по этому поводу были ужасны!», — отметил глава Белого дома.

Напомним, вспышка свиного гриппа распространилась во многих странах мира в 2009 году, когда Джо Байден занимал пост вице-президента США. Сегодня политик претендует на высшую должность в стране.