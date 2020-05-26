Вашингтон, , 15:30 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что преступление Владимира Путина состоит в стремлении восстановить величие России. Об этом сообщает Inforuss.

«Наша оценка намерений Владимира Путина не изменилась. Он продолжает считать, что величайшей неудачей XX века был роспуск Советского Союза. Он намерен вернуть бывший СССР к величию и славе. С этими мыслями он просыпается каждый день», — заявил Помпео.

Напомним, в 2005 году Владимир Путин заявил, что считает распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века.

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