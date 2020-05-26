Москва, 26 мая 2020, 15:29 — REGNUM Депутат Госдумы от Ставропольская края Михаил Кузьмин («Единая Россия») сообщил, что заразился коронавирусом.
«Похоже, я зацепил так называемый коронавирус: утреннее обследование дало положительный результат. Жду дополнительного обследования», — сообщил Кузьмин в Instagram.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, текущая неделя у парламентариев проходит в Москве, завтра, 27 мая, состоится пленарное заседание.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 21 мая сообщил о пяти депутатах, которые перенесли вирус на ногах, находясь на работе.
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