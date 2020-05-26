Москва, , 15:35 — REGNUM Российская сторона не собирается устраивать «истерику» в связи с отказом США от участия в Договоре по открытому небу. Москва взвешенно рассмотрит дальнейшие шаги, заявил 26 мая глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеосвязи.

«Мы не будем устраивать никакую истерику», — подчеркнул Лавров.

За решением США последует предельно взвешенный анализ с опорой на национальные интересы России и на интересы её союзников, включая Белоруссию, которая входит в рамках договора в одну с Россией группу стран, отметил он.

Министр добавил, что в октябре состоится регулярная обзорная конференция действия договора. Из-за выхода США потребуется чрезвычайная конференция, которая должна пройти не позднее, чем через два месяца после соответствующего заявления Вашингтона. Сейчас идёт подбор сроков конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, объединяющий более 30 государств Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Руководство США объявило о выходе из соглашения под предлогом того, что Россия якобы не выполняет свои обязательства.

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