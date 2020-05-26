Пермь, , 15:31 — REGNUM Пермский крупный бизнесмен, возглавляющий ООО «Сатурн-Р», Александр Репин заявил о намерении участвовать в губернаторских выборах, сообщают СМИ.

«Я в администрацию президента направил письмо с высказыванием о том: как бы вы отнеслись к тому, если бы я попытался стать кандидатом на пост. Если мне не ответят на это письмо, то значит, никакого кандидата Репина не будет», — сказал он в эфире «Эха Москвы в Перми».

Напомним, в январе 2020 года губернатор Прикамья Максим Решетников подал в отставку в связи с назначением на должность министра экономического развитии РФ. В феврале 2020 года врио главы Пермского края назначен Дмитрий Махонин. В единый день голосования, 13 сентября, в регионе должны пройти губернаторские выборы.

Избирательная комиссия Пермского направила в региональное Законодательное собрание предложение о внесении изменения в закон о выборах губернатора. По словам председателя крайизбиркома Игоря Вагина, Пермский край стал одним из трех пилотных регионов, в которых будет тестироваться возможность сбора части подписей в поддержку кандидата через портал «Госуслуги». Для регистрации, кандидат сможет собрать не более четверти подписей в свою поддержку в электронном виде.

«Мы считаем, что это, несомненно, упростит для кандидатов саму процедуру сбора подписей, особенно в нынешних условиях. С другой стороны, данная инициатива исключит фальсификации, допускаемые при традиционном сборе подписей», — сказал он.