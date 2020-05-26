Москва, , 15:22 — REGNUM В настоящее время в войсках РХБ защиты идёт активная работа над созданием вакцины против новой коронавирусной инфекции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В настоящее время 48 центральный научно-исследовательский институт войск РХБ защиты совместно с Национальным научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи осуществляет разработку рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции», — заявил Шойгу.

«В настоящее время специалисты института завершают доклинические исследования экспериментального образца вакцины. Окончание данных работ — 1 июня. Завершить клинические исследования планируется до конца июля», — указал он.