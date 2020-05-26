Москва, , 15:31 — REGNUM Москва ждет от Кабула конкретных предложений по средствам защиты и оборудованию, необходимым Афганистану для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом 26 мая заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД РФ, помощь России будет формироваться исходя из того, что конкретно из средств защиты и оборудования нужно Афганистану для данного вопроса.

«Если соответствующая номенклатура будет изложена в заявке, я уверяю вас, что она будет оперативно рассмотрена в рамках оперативного штаба, который создан в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией», — заявил Лавров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Афганистан обратился к России с просьбой помочь в борьбе с пандемией коронавируса. При этом в настоящее время число заражённых SARS-CoV-2 в стране превысило 11 тысяч человек.