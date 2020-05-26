Париж, , 15:20 — REGNUM После окончания первого тура муниципальных выборов Аньез Бузин объявила о решении остаться кандидатом на пост мэра Парижа от партии «Вперёд, Республика!», передает BFM TV.

«Я хороший кандидат для второго тура. Принимая обязательства, я полностью предана, решительна и готова сражаться. Пойдемте», — заявила Аньез Бузин 26 мая 2020 года.

С момента начала эпидемии Аньез Бузин не выступала публично, в то время как ее соперницы Анн Идальго и Рашида Дати продолжали делать заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом туре муниципальных выборов во Франции Аньез Бузин заняла третье место, набрав 17,6% голосов.

Подробнее в материале: Объявлены результаты первого тура муниципальных выборов в Париже