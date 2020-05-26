Москва, , 15:14 — REGNUM Российские отряды произвели дезинфекцию 140 населённых пунктов в Италии, Сербии и Боснии и Герцеговине. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Произведена дезинфекция 140 населённых пунктов. Это, если брать Италию и Сербию, Боснию и Герцеговину. В настоящее время работа отрядов в этих странах завершена, все отряды выведены, техника выведена, личный состав возвращён в пункты постоянной дислокации. Все военнослужащие здоровы, с ними проводится комплекс карантинных мероприятий», — заявил Шойгу.