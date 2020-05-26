Москва, , 15:08 — REGNUM 72% мощностей оборнно-промышленного комплекса функционирует в стандартном режиме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Производственные мощности, если брать всю оборонку в целом, задействованы на 72%. Это то, что необходимо — присутствие непосредственно на производстве. Остальные вполне могут работать дистанционно, что, собственно, и происходит», — заявил Шойгу.

В настоящее время в Вооружённых силах проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, указал министр.