Киев, , 15:06 — REGNUM В политической жизни Украины «разрыв» между кабинетом президента Зеленского, государством и обществом нарастает с каждым днем, заявил 26 мая политический эксперт Юрий Бутусов, комментируя текущую ситуацию в стране.

Эксперт считает, что власть в Киев живет своей отдельной жизнью, государственные институты — своей, армия — своей, а сам Зеленский избегает соприкосновения с любым конфликтом и любой проблемой, которые могут испортить ему картинку.

«В этих условиях революционные настроения — это не допущение, это возможный сценарий», — подчеркивает Бутусов.

Политолог подчеркнул, что местные выборы, которые должны состояться на Украине осенью, станут катализатором протестов в обществе и своеобразным экзаменом — появится ли к тому моменту в стране хорошо организованная оппозиция, способная «проломить теплую ванну».

«Рейтинговое большинство Зеленского — виртуальное, оно не способно действовать, оно не выйдет на улицы, оно не будет бороться за власть, и за ее ценности. А протестные группы, связанные с различными патриотическими партиями — реальные. И Зеленский не оставляет шансов влиять на нарастающий хаос кроме как акциями прямого действия», — подчеркнул Бутусов.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы по законодательству должны состояться на Украине в октябре этого года. Предполагается, что официально их назначит Рада примерно в июле, когда перспективы ситуации с коронавирусом на осень будут более понятны.

На пресс-конференции 20 мая Зеленский заявил, что категорически выступает против переворотов в стране, поскольку уже сейчас для смены власти есть цивилизованные методы.

«Для этого принял закон об импичменте и хотел, чтобы его приняли, чтобы мы стали цивилизованной страной, чтобы у нас смена власти прошла в мирном процессе… Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю, я уверен в каждом моем шаге, даже порой делая ошибки», — объяснил тогда президент Украины.