Киев, , 16:17 — REGNUM Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские силовики ведут исключительно ответный огонь в Донбассе, не соответствуют действительности, сообщил председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук 26 мая, слова которого обнародованы на официальном сайте политсилы.

По его словам, слова Зеленского опровергаются данными Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Из отчётов СММ ОБСЕ, в период с 30 апреля по 19 мая 2020 года обстрелы были зафиксированы: два раза на контролируемой территории, сообщалось об одном раненом, подорвавшемся на мине; 14 раз на неконтролируемой территории, сообщалось об одном убитом и 11 раненных в результате обстрелов. Эти данные красноречиво показывают, от чьего огня больше страдает гражданское население», — сказал Медведчук.

Он также отметил, что со второй декады апреля наблюдателями ОБСЕ зафиксировали значительный рост числа обстрелов с украинской стороны.

«Поэтому заявления президента Зеленского об исключительно ответном огне, как и о том, что гражданское население не страдает от обстрелов со стороны вооружённых сил Украины, не отвечают действительности», — подчеркнул политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время пресс-конференции Зеленский заявил, что Украина не стреляет по своим гражданам в Донбассе. Боевики ВСУ якобы ведут только ответный огонь.

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