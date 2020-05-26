Киев, 26 мая 2020, 16:17 — REGNUM Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские силовики ведут исключительно ответный огонь в Донбассе, не соответствуют действительности, сообщил председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук 26 мая, слова которого обнародованы на официальном сайте политсилы.
По его словам, слова Зеленского опровергаются данными Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Он также отметил, что со второй декады апреля наблюдателями ОБСЕ зафиксировали значительный рост числа обстрелов с украинской стороны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время пресс-конференции Зеленский заявил, что Украина не стреляет по своим гражданам в Донбассе. Боевики ВСУ якобы ведут только ответный огонь.
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