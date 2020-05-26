Москва, , 15:02 — REGNUM Работа по государственному оборонному заказу, несмотря на определённые опасения, идёт в нормальном режиме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Фактически по всем направлениям, где у нас была настороженность о невыполнении государственного оборонного заказа, все эти направления подтянуты. По первому кварталу — и по итогам второго, я думаю, будет такая же ситуация», — заявил Шойгу.

Из 1013 предприятий оборонно-промышленного комплекса, головных предприятий, работает 990. Из этого числа 896 предприятий, более 90% персонала — инженерно-технического, рабочего персонала.

«Мы с начала года получили более 750 основных образцов новейшего вооружения, военной техники. Это 58 самолётов и вертолётов, более 40 боевых машин, свыше 500 многоцелевых автомобилей, а также 75 комплектов беспилотных летательных аппаратов», — указал министр.