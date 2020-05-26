Джакарта, , 15:00 — REGNUM Власти Индонезии вводят новые руководящие принципы по профилактике и борьбе с COVID-19 на предприятиях и в офисах в целях поддержки устойчивости бизнеса в условии пандемии, сообщает Kompas.

Известно, что компаниям было предложено подготовить маркеры на полу для соблюдения безопасной дистанции.

Ожидается, что в многоэтажном здании количество людей в лифте также будет ограничено. Согласно этим правилам работники, которые ездят на лифте, должны стоять спиной друг к другу.

Правительство также надеется, что физическое дистанцирование также будет применяется при использовании лестниц. Идея состоит в том, что работники пользовались одной лестницей исключительно для подъема, а второй — для спуска.

Наконец, рабочие места между сотрудниками рекомендуется организовать таким образом, чтобы они находились на расстоянии одного метра друг от друга. Это правило качается также рабочих встреч, перерывов и обедов в столовой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что государство хочет быть продуктивным, но сохранять уровень безопасности в условиях пандемии.

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