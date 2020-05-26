Киев, , 14:56 — REGNUM Все разговоры и заявления о новой полиции Украины оказались развеяны, «как туман на рассвете», заявил 26 мая украинский политический эксперт Виталий Бала, комментируя историю с изнасилованной двумя полицейскими женщиной в Киевской области и последовавшие за этим политические заявления.

Бала отметил, что можно много критиковать министра Авакова и его команду — но уже очевидно, что критика, которая звучала ранее и звучит сейчас, никак не влияет на улучшение ситуации.

«Изменение формы и названия, к сожалению, не изменили сущность милиции. То, что виновные в нынешней ситуации будут наказаны показательно — сомнений нет, но все понимают — что-то не так в МВД Украины», — подчеркнул эксперт.

Бала дал понять, что по его мнению, ключевая проблема силового ведомства в том, что министр Арсен Аваков слишком долго занимает свой пост.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в Киевской областизадержали оперуполномоченного и начальникаодного из секторов Кагарлыкского отделения полиции, подозреваемых в изнасиловании женщины. Несмотря на резонанс события, в МВД Украины отметили, что не видят никаких оснований для отставки Авакова. Более того, его советники заявили о плюсах данной ситуации, подчеркнув, что нынешний министр построил систему, при которой есть реакция на подобные скандальные события.