«В соответствии с прогнозом» — в МЧС оценили перспективы павдоков в России
Павдоковые события в России в 2020 году не достигли чрезвычайных параметров и скоро завершатся. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании по весенним паводкам и пожароопасной ситуации с президентом России.
«Что касается паводков в целом, (ситуация развивается) в соответствии с нашими прогнозными моделями и подходит к завершению», — заявил Зиничев.
Президент РФ Владимир Путин призвал оценить риски при подготовке проведения шествия «Бессмертного полка» и в случае угрозы перенести мероприятие ещё на месяц.
Шойгу: исследования вакцины против коронавируса завершат до конца июля
В настоящее время в войсках РХБ защиты идёт активная работа над созданием вакцины против новой коронавирусной инфекции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«В настоящее время 48 центральный научно-исследовательский институт войск РХБ защиты совместно с Национальным научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи осуществляет разработку рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции», — заявил Шойгу.
Путин предложил провести шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Шествие «Бессмертного полка» может состояться в России 26 июля. С таким предложением выступил 26 мая российский президент Владимир Путин в ходе совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.
Шойгу подвёл итоги помощи ВС РФ другим государствам в борьбе с COVID-19
Российские отряды произвели дезинфекцию 140 населённых пунктов в Италии, Сербии и Боснии и Герцеговине. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Произведена дезинфекция 140 населённых пунктов. Это, если брать Италию и Сербию, Боснию и Герцеговину. В настоящее время работа отрядов в этих странах завершена, все отряды выведены, техника выведена, личный состав возвращён в пункты постоянной дислокации. Все военнослужащие здоровы, с ними проводится комплекс карантинных мероприятий», — заявил Шойгу.
Часть оборонного комплекса работает в дистанционном режиме — Шойгу
72% мощностей оборнно-промышленного комплекса функционирует в стандартном режиме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Производственные мощности, если брать всю оборонку в целом, задействованы на 72%. Это то, что необходимо — присутствие непосредственно на производстве. Остальные вполне могут работать дистанционно, что, собственно, и происходит», — заявил Шойгу.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале подготовки к параду Победы — он состоится 24 июня. Шествие «Бессмертного полка» состоится 26 июля — в день ВМФ.
Шойгу рассказал о выполнении оборонного заказа на фоне эпидемии
Работа по государственному оборонному заказу, несмотря на определённые опасения, идёт в нормальном режиме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Фактически по всем направлениям, где у нас была настороженность о невыполнении государственного оборонного заказа, все эти направления подтянуты. По первому кварталу — и по итогам второго, я думаю, будет такая же ситуация», — заявил Шойгу.