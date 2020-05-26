Павдоковые события в России в 2020 году не достигли чрезвычайных параметров и скоро завершатся. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании по весенним паводкам и пожароопасной ситуации с президентом России.

«Что касается паводков в целом, (ситуация развивается) в соответствии с нашими прогнозными моделями и подходит к завершению», — заявил Зиничев.