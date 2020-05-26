Москва, , 14:45 — REGNUM Страны Организации Договора о коллективной безопасности намерены противодействовать политике США, которые мешают выполнению режима конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам онлайн-заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Если брать проблему шире, мы напомнили о том, что в Стратегии коллективной безопасности до 2025 года, которую утвердили главы наших государств, прямо содержится поручение министерствам иностранных дел осуществлять совместные действия, направленные на укрепление режима конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия, включая проработку вопросов, которые позволят продвигать инициативу о том, что в рамках этой конвенции все государства взяли на себя обязательства обеспечивать полную транспарентность своей биологической деятельности за пределами национальных территорий», — заявил Лавров.

Эта тема получила особенную актуальность на фоне политики США, которые в одиночку блокируют верификационный механизм в рамках этой конвенции, а параллельно осуществляют военно-биологическую деятельность по всему миру, добавил министр.

«Мы ведём интенсивный двухсторонний диалог с нашими союзниками по ОДКБ по этой теме. Уже подписали соответствующее соглашение с Таджикистаном, работаем с Арменией и Казахстаном. Это большой блок работы, который должен обеспечивать выполнение обязательств, которые записаны в конвенции по биологическому оружию о недопустимости переориентации любой биологической деятельности на военные нужды», — указал Лавров.

«Надеюсь, комплекс этих возможностей, которые у ОДКБ существуют, и задачи, которые поставили главы государств, позволят достигать нужных результатов», — добавил он.