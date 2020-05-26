История вопроса

Реабилитация фашистских коллаборационистов началась на Украине сразу после обретения независимости. В 1995 году Львовский облсовет признал УПА воюющей стороной во второй мировой войне, а её ветеранов — борцами за свободу и независимость Украины. С 2005 года в стране ежегодно 14 октября отмечается годовщина создания армии. Попытки реабилитации националистов на Украине активизировались с приходом к власти Виктора Ющенко. В 2007 году одному из лидеров УПА Роману Шухевичу было присвоено звание «Герой Украины», а чкть позже президент страны своим указом признал членовармии борцами за независимость. Между тем, вопрос отношения к ОУН-УПА остается крайне конфликтным в стране, наибольший процент сторонников признания их борцами за свободу отмечается в западных областях страны, особенно в Львовской области. В то же время на востоке и юге страны большинство крайне негативно оценивают деятельность боевиков УПА.