Донецк, 26 мая 2020, 14:57 — REGNUM Народный совет ДНР принял во втором чтении законопроект «О запрете реабилитации и героизации нацистских коллаборационистов времён Великой Отечественной войны», сообщил 26 мая официальный сайт парламента.

«Законопроект устанавливает исчерпывающий перечень организаций нацистских коллаборационистов», — сказано в сообщении.

Согласно документу, под запрет попадают украинские коллаборационистские формирования вроде ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и им подобные.

«Данный документ особенно важный именно сейчас, поскольку мы видим попытки переписать историю, фактически сделать пособников фашистов героями», — заявил спикер парламента Владимир Бидевка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал боевиков ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) одними из победителей нацизма.

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