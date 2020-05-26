Донецк, 26 мая 2020, 14:57 — REGNUM Народный совет ДНР принял во втором чтении законопроект «О запрете реабилитации и героизации нацистских коллаборационистов времён Великой Отечественной войны», сообщил 26 мая официальный сайт парламента.
Согласно документу, под запрет попадают украинские коллаборационистские формирования вроде ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и им подобные.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал боевиков ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) одними из победителей нацизма.
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