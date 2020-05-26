Анкара, , 14:55 — REGNUM Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Франция, а также другие страны, поддерживающие командующего Халифу Хафтара, находятся на «неправильной стороне истории». Об этом 26 мая сообщает телеканал France 24.

«Мы считаем, что любой, кто все еще поддерживает Хафтара, находится на неправильной стороне в ливийском конфликте», — отметил Калын в интервью телеканалу.

Пресс-секретарь отметил, что необходимо оказывать поддержку только Правительству национального согласия (ПНС), а все те, кто поддерживают сторону Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемую Халифой Хафтаром, выбрали неправильную сторону историю.

Причина, по которой Калын утверждает, что только Турция знает «правильную сторону истории», представителем президента указана не была.

Напомним, внутренний конфликт в Ливии продолжается с 2011 года. На сегодняшний день наиболее крупными центрами силы являются ПНС и ЛНА, сражающиеся между собой.

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