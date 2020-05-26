Вильнюс, , 14:42 — REGNUM Служба расследования финансовых преступлений Литвы представила подробности дела, в связи с чем сегодня, 26 мая, в здании самоуправления Вильнюса прошли обыски, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Досудебное расследование было начато после получения данных о том, что в конце марта администрация самоуправления заключила сделку с зарегистрированной в столице компаний о закупке десяти аппаратов ИВЛ за 278 тыс. евро», — говорится в заявлении службы.

Как отмечает литовское новостное агентство BNS, досудебное расследование начато в связи с присвоением имущества, предоставлением ложных данных о доходах, прибыли или имуществе, ведения ложной бухгалтерии, а также возможных злоупотреблений и растраты имущества ответственными лицами в администрации мэрии.

Изъяты документы не только в самоуправлении, но и во время проведения обысков в компании Andrikus и по месту жительства ответственных лиц.

По заключенному договору администрация Вильнюсского городского самоуправления заплатила компании аванс в размере 100% стоимости, однако аппараты не были представлены покупателю.

Газета Lietuvos rytas сообщает, что Вильнюсская мэрия расторгла договор с компанией Andrikus, которая должна была поставить аппараты ИВЛ. Мэрия стремится вернуть почти 300 тыс. евро.

Аппараты из Китая должны были быть поставлены до 30 апреля, вместо этого компания предоставил лишь извещение о том, что не сможет выполнить своих обязательств.

Ранее литовское министерство здравоохранения отмечало, что аппараты ИВЛ ICU S1100 не являются подходящими для использования, однако вильнюсские власти все равно решили их приобрести за 278,3 тыс. евро у компании Andrikus.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники Службы расследования финансовых преступлений сегодня, 26 мая, провели обыски и выемку документов в здании самоуправления Вильнюса.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Щимащюс пока не даёт расширенные комментарии, называя происходящее «нормальным процессом сотрудничества» с правоохранительными органами, а директор горадминистрации Повилас Подерскис и вовсе называет происходящее не «обыском», а «передачей документов».