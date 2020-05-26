Москва, , 14:40 — REGNUM Российская Федерация, в отличие от государства Израиль, не защищает свои интересы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 26 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что на Украине создали компьютерную игру, содержащую сцену, в которой диктатор Третьего Рейха Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади.

«Компьютерные игры — это способ формирования мозга, — сказал Делягин. — Причём крайне эффективный. И на самом деле это современная форма пропаганды. Самая лучшая и самая действенная. Мы видим, что весь цивилизованный Запад в едином порыве защищает и поддерживает фашизм. И конкретно Украину. Мы видим санкции, которые против нас введены Евросоюзом в нарушение евросоюзовских правил и протоколов за то, что мы остановили кровопролитие. Сегодня это общий проект Запада. Но Российская Федерация, в отличие от государства Израиль, не защищает свои интересы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, житель Перми Даниил Шестаков стал фигурантом уголовного дела о публикации фотографии генерала Андрея Власова в рядах онлайн-шествия «Бессмертного полка» 9 мая 2020 года.