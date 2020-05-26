Москва, , 14:38 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов просит главу правительства РФ Михаила Мишустина направить в ДНР и ЛНР достаточное количество средств индивидуальной защиты и лекарств для борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

Миронов направил Мишустину письмо, где просит рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства РФ от 2 марта 2020 года № 223 «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из РФ» в части снятия ограничений на поставки средств индивидуальной защиты в ДНР и ЛНР.

Парламентарий также предлагает при формировании дальнейших гуманитарных конвоев в первоочередном порядке отправить на Донбасс достаточное количество лекарственного препарата «Актемра» и средств индивидуальной защиты для медицинских работников.