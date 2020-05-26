Москва, , 14:37 — REGNUM Страны ОДКБ выступают за формирование более справедливого и демократического мироустройства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам онлайн-заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Высказались в поддержку формирования более справедливого и демократического мироустройства, основанного на общепризнанных нормах международного права, и приняли совместные заявления на эту тему, в которых подтверждается приверженность членов ОДКБ целям и принципам Устава ООН», — заявил Лавров.

Представители стран ОДКБ также призвали мировое сообщество к солидарным действиям в защите исторической правды.

«Призвали мировое сообщество к солидарным действиям, направленным на сбережение исторической правды за освобождение мира от нацизма, пресечение попыток оскорблять память павших, осуждение любых форм идеологии, ненависти, экстремизма, дискриминации на этнической, расовой или религиозной почве», — указал министр.