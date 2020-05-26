Москва, , 14:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин сам принимает решение, с кем встретиться лично, а с кем — дистанционно, заявил 26 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Здесь абсолютно персональное решение. Это зависит от рабочего графика собеседника президента, зависит от того, насколько у него были до этого интенсивные или менее интенсивные контакты», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, если контакты были более интенсивные, то тогда предпочтительнее дистанционный формат. Если график был более изолированный — то это дает возможность после соответствующего тестирования проводить личные встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков был выписан из больницы после выявленного у него и у его супруги заражения коронавирусной инфекцией.

Предполагается, что после выписки Песков будет находиться дома, соблюдая режим самоизоляции в течение как минимум двух недель. Постепенно пресс-секретарь приступит к работе в удалённом режиме.

Читайте также: Песков: даты проведения парада и голосования по Конституции объявит Путин