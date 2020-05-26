Москва, , 14:31 — REGNUM Страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности планируют повысить потенциал реагирования на угрозы в сфере биологической безопасности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам онлайн-заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Динамика ситуации подтвердила востребованность в ОДКБ потенциала реагирования на угрозы в этой сфере, сфере биологической безопасности, если говорить в комплексе. Необходимость налаживания совместной работы в рамках нашего общего эпидемиологического пространства», — заявил Лавров.

В настоящее время объединение усилий и слаженные коллективные шаги особенно востребованы странами ОДКБ, указал министр.

«Мы с коллегами единым в том, что заявление государств-членов ОДКБ о солидарности и взаимопомощи по борьбе с коронавирусной инфекцией в полной мере отражает принципиальную последовательную позицию нашей организации», — подчеркнул он.

Соответствующее заявление будет опубликовано 26 мая, указал Лавров.