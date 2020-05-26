Сеул, , 14:33 — REGNUM Возобновление занятий в образовательных учреждениях Южной Кореи станут своего рода проверкой эффективности режима повседневного карантина. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление главы государства.

Известно, что данное заявление Мун Чжэ Ин сделал в ходе заседания правительства 26 мая.

Президент отметил, что образовательные учреждения тщательно подготовились к возобновлению занятий, а представители министерства образования подготовили ряд дополнительных мер по предотвращению возможного распространения коронавируса.

Он подчеркнул необходимость проведения специальных проверок мест с высоким риском массового заражения, а также призвал школьников отказаться от посещений развлекательных заведений, таких как караоке и интернет-кафе.

Напомним, что с 20 мая к занятиям вернулись учащиеся третьих классов старших школ, а с 27 мая за парты вновь сядут учащиеся вторых классов старших школ, третьих классов средних школ, первых-вторых классов начальных школ, а также воспитанники детских садов.