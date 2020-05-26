Москва, 26 мая 2020, 14:18 — REGNUM Москва выступает за сотрудничество и взаимопомощь в борьбе с коронавирусом как с Китаем, так и с Соединёнными Штатами. Об этом сегодня, 26 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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При этом, по его словам, на фоне пандемии коронавирусной инфекции эскалация конфликта между Вашингтоном и Пекином воспринимается Кремлём критически.
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Официальный представитель Кремля отметил, что Москва предпочла бы вместо взаимных обвинений «видеть сотрудничество и взаимопомощь», так как именно этих принципов «в развитии двусторонних отношений и с Китаем, и с Соединёнными Штатами» придерживается Россия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай пригрозил контрмерами против США, если они попытаются наказать его санкциями за принимаемый закон об обеспечении конституционного порядка в Гонконге.
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