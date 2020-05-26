Тбилиси, , 14:29 — REGNUM Правительство Грузии растратило деньги, взятые в долг на осуществление инвестиционных проектов. Об этом 26 мая заявил журналистам лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Служба государственного аудита опубликовала отчет, в котором говорится, что в 2019 году 11 инвестиционных проектов, на которые было взято в долг 234 млн лари (более $73 млн по курсу), выполнены на 0%.

«Взять внешний долг и ничего не сделать, и 0% выполнения, это — злоупотребление должностью, или же такого рода коррупция, которая должна быть предметом расследования», — заявил Бакрадзе.

Он подчеркнул, что эта ситуация является не только примером «бездарности» нынешнего руководства Грузии, но и преступлением. Лидер «Европейской Грузии» напомнил, что занятые деньги придется отдавать будущим поколениям, а потому недопустимо так расточительно к ним относиться.

Как сообщало ИА REGNUM, в отчете Службы государственного аудита также говорится, что условия кредитных соглашений, подписанных грузинским правительством в 2019 году, предусматривают плавающие процентные ставки. Это, по мнению аудиторов, может привести к росту платежей по долгам государства.

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