Москва, , 14:42 — REGNUM Жёсткая реакция общества на украинские обстрелы территории Донбасса понятна и будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 мая во время общения с журналистами.

Представитель украинского информационного агентства «УНИАН» заявил, что в последнее время в российских СМИ всё чаще употребляется термин «нацист» по отношению к украинскому руководству.

«Я, честно говоря, не слышал, чтобы Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского. — ИА REGNUM) называли нацистом. У нас много горячих голов на телевидении. И на телевидении помимо официальной позиции высказывается много и неофициальной позиции, личных соображений, аналитиков, специалистов, свидетелей», — прокомментировал Песков.

По его словам, обстрелы Донбасса со стороны боевиков ВСУ вызывают закономерную жёсткую реакцию общества, и она будет продолжаться.

«Отношение к украинскому народу… никогда не менялось, по крайней мере, в нашей стране, и это отношение глава государства никогда в себе не меняет», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков рассказал, что обострение в Донбассе вызывает обеспокоенность в Кремле, поскольку интенсификация обстрелов с украинской стороны угрожает жизням мирных жителей ДНР и ЛНР.

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