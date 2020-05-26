Москва, 26 мая 2020, 14:42 — REGNUM Жёсткая реакция общества на украинские обстрелы территории Донбасса понятна и будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 мая во время общения с журналистами.
Представитель украинского информационного агентства «УНИАН» заявил, что в последнее время в российских СМИ всё чаще употребляется термин «нацист» по отношению к украинскому руководству.
По его словам, обстрелы Донбасса со стороны боевиков ВСУ вызывают закономерную жёсткую реакцию общества, и она будет продолжаться.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков рассказал, что обострение в Донбассе вызывает обеспокоенность в Кремле, поскольку интенсификация обстрелов с украинской стороны угрожает жизням мирных жителей ДНР и ЛНР.
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