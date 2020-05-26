Москва, , 14:04 — REGNUM

В отношениях России и НАТО на их нынешнем этапе «конструктивным, позитивным и оздоровляющим шагом» может быть только демонстрация силы и боеготовности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 26 мая, комментируя сообщения об отказе НАТО воздержаться от проведения военных учений на период пандемии.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров направил письмо с таким предложением генсеку альянса Йенсу Столтенбергу. В ответ в руководстве НАТО заявили, что их военная активность носит «оборонительный» характер и что усиление этой активности связано с «российской угрозой».

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«Подобное предложение, на мой взгляд, могло быть направлено только с пиар-целями. Возможно, конечно, что чиновники, готовившие его, обладали какими-то особыми сведениями, позволявшими рассчитывать на положительный ответ, но, значит, эти сведения оказались неверными. Нам же, несведущим, изначально ясно, что такое предложение в нынешних обстоятельствах руководством НАТО принято быть не может.

Что мы имеем на настоящий момент? Мы имеем не только отвергнутое предложение России о приостановлении военных учений на период пандемии, но и сильную контрпропагандистскую акцию Североатлантического альянса, который, что говорится, по полной программе «оттоптался» на наших подходах к разоруженческой проблематике в Европе.

Возможно, конечно, что некая «миролюбивая общественность» в европейских странах, а также те, кому испуг от пандемии COVID-19 искривил мозги, оценит то, что было предложено Москвой, но нормальные люди точно почувствуют в этом предложении слабину. Вдумайтесь: военно-политическое руководство страны-противника предлагает отказаться от военных учений «на период пандемии»! У нас из-за борьбы с распространением COVID-19 не хватает денег на учения? Мы боимся, что наши солдаты на учениях, которые мы вынуждены будем провести в ответ на натовские учения «Защитник Европы 2020», заразятся? А тут ещё сообщение о том, что наша страна «в одностороннем порядке уже пошла на заметное снижение военной активности близ границ с НАТО»… Зачем мы это сделали? Неужели в МИДе и министерстве обороны не понимают, что «конструктивным, позитивным и оздоровляющим шагом» в настоящее время может быть только демонстрация силы и боеготовности?

На мой взгляд, все эти попытки «оздоровления», все призывы к «конструктивности и позитивности» из какого-то далекого прошлого. Перестройки? 1990-х? Сейчас новое время и новое прямое и, если хотите, закостенелое противостояние. Не мы его навязываем Европе, но и не нам первыми идти на попятную.