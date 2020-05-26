Тегеран, , 14:05 — REGNUM Социальная сеть Twitter, принадлежащая американской компании Twitter Inc, помимо страницы посольства Ирана в России, также заблокировала официальные страницы иранских посольств в некоторых других странах. Об этом 26 мая рассказали в диппредставительстве страны в Москве.

«По той информации, которая у нас есть, аккаунты нескольких иранских посольств в других странах также без каких-либо объяснений были заблокированы», — приводит ТАСС слова представителя иранского посольства.

Также он отметил, что вопрос о блокировке представительств Ирана в социальных сетях оказался актуален не только для иранского посольства в России.

Кроме этого, представитель напомнил, что аккаунт посольства Ирана в России был заблокирован 22 мая во время отмечающегося в исламском мире Дня Иерусалима (Яум аль-Кудс) и несмотря на то, что в Twitter было направлено 4 запроса о причинах блокировки, конкретный ответ на это не получен до настоящего времени.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 23 мая по случаю праздника Ураза-байрам Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи помиловал и смягчил тюремные сроки 3721 заключённого, которые были ранее осуждены иранскими судами.