Москва, , 13:59 — REGNUM Поправки в Конституцию России не утратили актуальности за время пандемии коронавируса. Об этом 26 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вместе с тем представитель Кремля не стал давать прогнозов по срокам голосования о поправках в Конституцию. Песков призвал дождаться официального объявления президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо заявила, что в регионе отсутствует база для применения дистанционного голосования по поправкам в Конституцию.

Она сказала, что голосование по поправкам в Конституцию в Новосибирске пройдет в традиционном формате.

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