Москва, , 13:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не владеет информацией о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом официальный представитель Кремля заявил 26 мая.

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«Я не располагаю никакой информацией. Я просто не знаю ничего о его состоянии здоровья», — признался Песков.

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При этом пресс-секретарь главы государства пообещал обязательно узнать об этом

«Обязательно справлюсь», — заверил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая в ряде СМИ появилась информация о том, что якобы глава Чечни Рамзан Кадыров транспортирован в Москву с подозрением на коронавирус. При этом в самой республике эти сведения не подтвердили.

По словам директора ЧГТРК Ахмеда Дудаева, Рамзан Кадыров не только не болен, но и контролирует работу оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Позднее об отсутствии у главы Чечни проблем со здоровьем заявил директор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров. Он подчеркнул, что Кадыров находится в республике, а «всё, что пишут о том, что он выехал куда-то на лечение, — неправда».

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