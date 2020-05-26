Москва, , 13:58 — REGNUM Обстрелы территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ вызывают обеспокоенность в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 мая во время общения с журналистами.

«Мы все видели результаты этих обстрелов и видели, что эти обстрелы, к сожалению, имеют тенденцию к интенсификации», — добавил Песков.

Он отметил, что в Донбассе увеличилась интенсивность обстрелов, а значит, возросла угроза для жизни жителей региона.

«Вполне понятна такая жёсткая и острая реакция представителей самопровозглашённых республик. Ситуация действительно неспокойная», — подытожил пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецке глава ДНР Денис Пушилин почтил память жертв украинской военной агрессии, которая официально началась 26 мая 2014 года.

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