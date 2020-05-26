Рим, , 13:47 — REGNUM Комиссия по вопросам депутатской неприкосновенности Сената Италии во вторник, 26 мая, большинством голосов утвердила решение об отклонении просьбы о вызове в суд лидера партии «Лига», экс-главы МВД Маттео Сальвини.

Министерский трибунал Катании (орган, имеющий право судить членов правительства и парламента) ранее выдвинул против Сальвини обвинения в насильственном удержании граждан, речь в деле идет о 150 мигрантах, которым тогдашний глава МВД запретил покидать доставивший их корабль.

Ранее Сенат разрешил министерскому трибуналу открыть это дело, но теперь принял фактически противоположное решение, запретив это дело рассматривать.

Вслед за комиссией вопрос о возможном вызове Сальвини в суд будет рассмотрен и на пленарном заседании Сената.

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