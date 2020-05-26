Вильнюс, , 13:47 — REGNUM Правительство Литвы образца конца 2008 года и все будущие четыре года своего срока полномочий вело себя непрофессионально, принимая бюджеты нарушало фискальную дисциплину, одалживало на международном рынке под заведомо высокую кредитную ставку и в целом нанесло ущерб стране в размере 2,1 млрд евро.

Такие выводы парламентского расследования о поведении властей Литвы во время экономического кризиса десятилетней давности представлены сегодня, 26 мая, в парламенте Литвы.

После утверждения выводов их планируется направить в прокуратуру.

Отметим, что в то время правительством руководила коалиция во главе консерваторов и либералов. Его поддерживала президент Даля Грибаускайте, а министром финансов была Ингрида Шимоните. Во время кризиса в Литве подняли налоги, упразднили субсидии, Литва стала единственной страной в ЕС, где сократили даже пенсии.