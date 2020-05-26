Минск, , 13:45 — REGNUM Александр Лукашенко президентским декретом №3 от 26 мая обновил основные требования к порядку регистрации, налогообложения и использования иностранной безвозмездной помощи. Тест декрета опубликован сегодня, 26 мая на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

«Запрещается использование помощи для: осуществления террористической и иной экстремистской деятельности, других деяний, запрещенных законодательством, либо финансирования политических партий, союзов (ассоциаций) политических партий; подготовки или проведения выборов, референдумов, отзыва депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутатов местного Совета депутатов, организации либо проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, забастовок, изготовления или распространения агитационных материалов; организации мероприятий, направленных на проведение политической и агитационно-массовой работы среди населения», — сказано в пункте 2 президентского декрета.

Следующим пунктом установлен запрет на предоставление в качестве помощи запрещённых к ввозу товаров и пищевых продуктов со сроком годности менее 4 месяцев с даты ввоза в Белоруссию, а также 15-летних транспортных средств.

В ряде случаев взимается плата в размере 0,5% от стоимости (суммы) полученной гуманитарной помощи. Она по-прежнему подлежит регистрации в департаменте по гуманитарной деятельности Управделами президента.

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Аналогичный декрет был принят в 2015 году и вызвал широкое недовольство как со стороны белорусских благотворительных организаций, так и зарубежных дарителей. Прозападная оппозиция от декрета не пострадала. Согласно материалам уголовного дела по уклонению от уплаты налогов руководителя «Правозащитного центра «Весна» Александра Беляцкого, деньги переводились на счета в польских и литовских банках и доставлялись в Белоруссию наличными.

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