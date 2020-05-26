Вильнюс, , 13:37 — REGNUM Премьер-министр Саулюс Сквернялис по-прежнему надеется найти подходящую кандидатуру на пост министра экономики Литвы, который остаётся вакантным с декабря 2019 года, после того, как глава правительства и президент Гитанас Науседа не смогли договориться о предложенной кандидатуре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом срок полномочия этого правительства завершится уже в ноябре-декабре, после того, как по итогам парламентских выборов будет сформировано новое правительство.

«Ищем, согласовываем, говорим с президентом. Вчера говорили. Хотим, чтобы это был действительно лучший, сильнейший и мог бы справиться с теми вызовами», — сказал Сквернялис, отметив, что пока удаётся справляться с этими обязанностями и без министра.